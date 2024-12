2024-12-26 17:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على عودة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل مستمر منذ أيام. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مؤقت، وهو مرتبط بسبب قرب إيقاف منصة التحويل في البنك المركزي، والشائعات بخصوص هذا القرار"، […]

The post المالية النيابية تكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة appeared first on جريدة المدى.