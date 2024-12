صحيفة تكشف عن تحالف مرتقب يضم "إسرائيل" وأميركا والسعودية

2024-12-26 17:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، ان العملية العسكرية العدوانية التي شنتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 والتي تسببت باستشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني دمرت سمعة الكيان في المجتمعات الدولية ودفعت المحكمة الجنائية الدولية الى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها […]

