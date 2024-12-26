2024-12-26 18:00:05 - المصدر: الطاقة

انخفضت صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2024، بمقدار 31.4 ألف برميل يوميًا، وفق البيانات الرسمية التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وسجلت صادرات النفط من العراق، خلال الشهر الماضي نحو 3 ملايين و295.6 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع صادرات أكتوبر/تشرين الأول السابق له، البالغة نحو 3.327 مليون برميل يوميًا. يشار إلى أن صادرات …

إقرأ: صادرات النفط العراقي في نوفمبر 2024 تنخفض 31 ألف برميل يوميًا على منصة الطاقة



