قيادي باليكتي ينفي نية “قسد” تسليم سجناء الحسكة الى حكومة بغداد

2024-12-26 18:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى القيادي بالاتحاد الوطني الكوردستاني برهان الشيخ رؤوف وجود نية لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تسليم معتقلين في سجونها الى الحكومة العراقية. وقال رؤوف لـ عراق اوبزيرفر إنه “من غير المنطقي ان تقوم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تسليم معتقلين في سجونها الى الحكومة العراقية وذلك لانها ومنذ سنوات عديدة تحمي وتدير سجن …

