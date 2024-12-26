2024-12-26 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مع نظيره التركي علي يرلي قايا تنفيذ مُذكرة التفاهم الأمنيَّة الثنائية الموقعة.وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والوفد المُرافق له، عقد اجتماعاً أمنياً موسعاً مع نظيره التركيّ علي يرلي قايا، بحضور القائم بالأعمال المؤقت المُستشار خليل إبراهيم محمود".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة تنفيذ مُذكرة التفاهم الأمنيَّة الموقعة بين البلدين، فضلاً عن عمل اللجان المشكلة لتنفيذ فقراتها".وتابع، "كما جرى خلال الاجتماع بحث استمرار التعاون الأمني في مجالات مُكافحة الإرهاب وتبادل المتهمين المطلوبين، فضلاً عن مُكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتهريب".وأكّد الجانبان على، "أهميَّة تعزيز وبناء العلاقات الثنائيَّة بين وزارتيّ كلا البلدين، ومواصلة تبادل الخبرات وبناء القدرات بما يخدم المصالح المتبادلة بين العراق وتركيا".