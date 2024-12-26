بحضور رسمي.. افتتاح بناية دائرة كاتب العدل في كركوك

2024-12-26 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة كركوك، شهدت اليوم، افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي، في مراسم حضرها رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، و مدير عام دائرة كتاب العدول، يوسف حويز خورشيد إلى جانب أعضاء مجلس محافظة كركوك والنائب غريب عسكر".وأضافت، أن "البناية الجديدة تمتد على مساحة 2000 متر مربع، وتم إنجازها وفق مواصفات عالية الجودة؛ بهدف تعزيز البنى التحتية للقطاع العدلي في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".وبينت، أن "البناية تحتوي على مرافق حديثة تلبي الاحتياجات التشغيلية للموظفين وتوفر بيئة مريحة ومناسبة للمراجعين، بما يعكس التزام وزارة العدل بتطوير خدماتها في جميع المحافظات".وأكد مدير عام دائرة كتاب العدول، في كلمته خلال الحفل، أن "افتتاح هذه البناية يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات العدلية وتقديم الخدمات بسلاسة وفاعلية"، مشيداً، بـ "جهود الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع وفق أعلى المعايير".من جانبه، أشار رئيس مجلس محافظة كركوك إلى، أن "هذا المشروع يأتي في إطار خطط تنموية ممنهجة من قبل الوزارة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في المحافظة"، مؤكداً، "استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاعات الخدمية المختلفة".وأضاف البيان، "هذا الإنجاز يعد جزءاً من سلسلة مشاريع تنموية وخطة وزارية بإشراف وزير العدل خالد شواني، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمؤسسات العدلية في العراق، بما يضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية".