اللجنة الأولمبية تطلق حملة تشجيعية لمؤازرة منتخبنا الوطني في خليجي 26

2024-12-26 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلق رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس، حملة تشجيعية لمؤازرة منتخبنا الوطني بخليجي 26، فيما طالب الجماهير العراقية بالبقاء في دولة الكويت ومواصلة تشجيع الوطني في مباراته الأخيرة مع المنتخب السعودي الشقيق.وحثّ مفتن العراقيين في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- على "مواصلة زخم المؤازرة الجماهيرية المفترضة"، مبيناً، أن "الفرصة ما زالت قائمة لبلوغ نصف نهائي البطولة".وأوعز مفتن، لـ"ملاكات اللجنة الأولمبية الإعلامية بتأمين عشرات الآلاف من الأعلام والأوشحة والقبعات لتوزيعها بين العراقيين المتواجدين في الشقيقة الكويت"، لافتاً ألى، "طبيعة الفرد العراقي وعزيمته وإصراره كلها تتضح في المواقف الصعبة وسيتجلّى ذلك بإذن الله السبت المقبل، يداً بيد، سواء فوق عشب الملعب أو مدرجاته".ووجّه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن- وفق البيان- رسالة موجزة لأبنائه اللاعبين داعياً إياهم "لطيّ صفحة الخسارة الأخيرة من البحرين، والتهيؤ الفني والنفسي للمباراة الأخيرة في المرحلة التصفوية باستحضار الروح العراقية الوطنية واستذكار المنجزات الكروية الكبيرة التي تأطر بها التأريخ الكروي العراقي المعروف خليجياً وعربياً وقارياً".