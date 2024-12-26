الرياح تهدد 5 محافظات عراقية

2024-12-26 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يومالخميس، تحذيراً جوياً من نشاط عالٍ للرياح السطحية، في خمس محافظات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تحذيراتنهار يوم الجمعة 12/27 من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوبالبلاد مثيرة للغبار والأتربة، وتحذيرات بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح الدينوواسط والديوانية من نشاط عالي للرياح التي تصل سرعتها إلى 70-80 كمبالساعة".

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، قد أعلنت بوقت سابقمن اليوم، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، مشيرة إلى تأثر البلادبمنخفض جوي جبهوي قادم من البحر المتوسط، والذي سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرارالجوي تشمل كافة المدن.

وتنشر وكالة شفق نيوز، تفاصيل الحالة الجوية ليوم غدالجمعة 27 كانون الأول، فالطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم كلي، والأمطار متوسطةالشدة ورعدية في المناطق الشمالية والشرقية من المنطقة الوسطى، مع تساقط للثلوجمتوقع في المرتفعات الجبلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة،تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة، مسببة تصاعداً في الغبار، مشيرة إلى ارتفاع طفيف فيدرجات الحرارة على العموم.

وعن يوم السبت 28 كانون الأول، قالت الانواء إن الطقس،صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم في الشمال والجنوب، مشيرة إلى زخاتمطر رعدية متوقعة في المنطقة الشمالية وأجزاء من الوسطى والجنوبية. تساقط للثلوجفي المناطق الشمالية.

وبشأن يوم الأحد 29 كانون الأول، بينت أن الطقس، صحو إلىغائم جزئي عموماً، والضباب يتشكل صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مستقرة مقارنة بالأيام السابقة.

أما عن يوم الاثنين 30 كانون الأول، يكون الطقس صحو معظهور بعض السحب في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي إلى غائم في الشمال والجنوب، ويتشكلالضباب صباحاً في مناطق متفرقة، وانخفاض طفيف متوقع بدرجات الحرارة.

ونصحت الهيئة بأخذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية فيمناطق الضباب والغبار.