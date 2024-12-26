"حريق كبير" في مشروع جسر الفتحة الرابط بين كركوك وصلاح الدين

2024-12-26 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الخميس، عن نشوب حريق كبير في مشروع جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين وكركوك.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة عقيد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في موقع تنفيذ جسر الفتحة ضمن الحدود الادارية لمحافظة صلاح الدين الرابط مع قضاء بيجي (50 كم شمال صلاح الدين)، حيث تسبب عن الحريق الحاق اضرار كبيرة في الموقع حيث كانت الأعمال الجارية فيه تقوم على صب الأجزاء الرئيسية حيث يتم استخدام الخشب والمواد الاخرى وتسبب عنه الحريق أضرار مادية كبيرة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تقلت المعلومات وتحركت بصورة سريعة، ولسرعة الاستجابة من قبل فرق الدفاع المدني منع امتداد الحريق الى الاجزاء الاخرى من المشروع وان الأضرار كانت مادية ولا توجد اية اصابات بشرية".

وأكد المصدر أن" تحقيقا فتح في الحادثة لمعرفة الأسباب التي تقف خلف الحريق الذي وقع في الموقع".

يذكر أن الجسر الحديدي الواقع بين كركوك وقضاء بيجي عبر منطقة الفتحة هو الجسر الحديدي وتعمل ادارة صلاح الدين تنفيذ مشروع الجسر الكونكريتي ليحل بديلا للجسر الحديدي الذي نفذ من قبل أحد المستثمرين ويفرض مبلغ على السيارات المارة حسب الأحجام ذهابا وايابا.