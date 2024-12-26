إدارة "هيئة استثمار نينوى" تثير مخاوف اقتصادية واجتماعية بالموصل

2024-12-26 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، يومالخميس، وجود ضغوط سياسية أدت إلى انسحاب مدير جرى إعادة تكليفه بإدارة هيئةالاستثمار في المحافظة، فيما حذر من تداعيات سلبية على المحافظة جراء عدم حسم هذاالمنصب.

وقال هريس، وهو "رئيس كتلة نينوى المستقبل"، لوكالةشفق نيوز، إن "نينوى المستقبل حريصة على ضرورة المضي بتعيين رئيس جديد لهيئةالاستثمار في المحافظة وذلك بعد انسحاب محمد الآغا بسبب الضغوط السياسية التي حالتدون مباشرته بمهامه".

وبين أن "تعطيل هيئة الاستثمار أمر خطير وله تداعياتسلبية على المحافظة ويؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وتباطؤ النمو الماليوزيادة نسبة البطالة وإضعاف قطاع الاستثمار بشكل عام"، مشيراً أن "هناكبعض الكتل السياسية التي لا تريد الخير للمحافظة وتعطل انتخاب رئيس لهيئةالاستثمار في نينوى".

وكان محافظة نينوى قد كلف سابقاً وبتوجيه من رئيس الوزراء(محمد الاغا) بمهام ادارة هيئة الاستثمار لكن الاخير اعتذر عن القبول بسبب ضغوط منكتل واحزاب سياسية.

وكان الاغا قد شغل منصب رئاسة الاستثمار في نينوى قبل انينهى تكليفه قبل قرابة 8 اشهر.

وشهدت محافظة نينوى صراعاً حاداً على منصب مدير هيئةالاستثمار، حيث تم شغور المنصب منذ عدة أشهر بسبب الخلافات السياسية والإدارية بينالأطراف المعنية، هذه الخلافات تسببت في تأخير تعيين شخص جديد، مما أثر سلباً علىسير العمل وتطور المشاريع الاستثمارية في المحافظة.