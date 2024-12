2024-12-26 19:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يتجدد طرح ملف الابتزاز التركي لمياه العراق، مع تصاعد نسب الجفاف وشح المياه جراء غياب الحلول الداخلية أو الاتفاقات الخارجية مع دول المنبع، فضلا عن احتمالية مرور شتاء جاف على البلاد، لاسيما وأنه عانى لسنوات منه لكن هذه لمرة تأتي وسط ظروف مائية صعبة تهدد الموسم الزراعي. وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة […]

