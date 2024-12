اعتقال قاضي المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا بسوريا

2024-12-26 19:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، اعتقال المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس غربي سوريا. وكشف التلفزيون السوري، أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس. ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة […]

