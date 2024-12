مدير بلدية الناصرية يؤكد الحاجة لـ 65 مليار دينار لإنجاز مشروع الطمر الصحي

2024-12-26 19:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير بلدية الناصرية، محمد عكاب الحصونة، أن البلدية تحتاج إلى تخصيص 65 مليار دينار لاستكمال مشروع الطمر الصحي الجديد وفقاً للمواصفات والمحددات البيئية، مشيراً إلى أن المدينة كانت تعاني من تراكم كميات هائلة من النفايات تصل إلى 100 قلاب يومياً، خاصة خلال موسم الزيارة الأربعينية. وأوضح الحصونة...

