2024-12-26 19:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات : ◾ إطلاق نسخة محدثة من النظارات الذكية في النصف الثاني من 2025 ◾ إضافة شاشة صغيرة لعرض الإشعارات وردود المساعد الذكي ◾ سعر النظارات الحالية 299 دولار ◾ ارتفاع سهم الشركة بنسبة 2.5% ليغلق عند 599.85 دولار ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة ميتا تخطط لتحديث نظاراتها الذكية...

