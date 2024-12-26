العراق وليبيا يبحثان التعاون الثقافي المشترك بين البلدين

2024-12-26 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الخميس، مع وزيرة الثقافة والشؤون المعرفية مبروكة توغي عثمان التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.وذكر بيان للسفارة العراقية في ليبيا تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، التقى وزيرة الثقافة والشؤون المعرفية مبروكة توغي عثمان".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التعاون الثقافي المشترك بين جمهورية العراق ودولة ليبيا، وأكد الجانبان على أهمية تفعيل السياحة البينية بين البلدين والشعبين الشقيقين وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجانبين".وتابع البيان، أن "الصحاف عرض قرار مجلس وزراء الثقافة العرب الذي عقد في 7 كانون الأول واختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2025"، مؤكدا، أن "اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاء وفق معايير وضعتها المنظمة العربية للسياحة، وكان القرار ناظراً لما يتمتع به العراق من رصيد في السياسات والبنية التحتية والمواقع المهمة في هذا المجال".وأكد الصحاف استحقاق بغداد لهذا الحدث"، مشيراً إلى، أن "الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الثقافية والبناء على مصادر القوة الناعمة، وبحسب أولويات البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كل ذلك أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز".وواصل البيان، أن "الجانبين ناقشا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الثقافي وتبادل الخبرات، كما بحثا الصناعات الثقافية والإنتاجية في مجالات الفنون والمسرح و استضافة خبراء من العراق في هذا المجال، وأكدا على أهمية التعاون بين المراكز البحثية والموسيقية بين وزارتي الثقافة في البلدين، وافتتاح مراكز ثقافية لدعم التنوع الثقافي وتطوير وتدريب ومنح للدراسات الثقافية.واختتم البيان، أن "مبروكة توغي، بدورها، أكدت عن استعدادها لعقد مذكرات التفاهم بين البلدين"، مبينةً، "استعدادها لاستضافة الأسبوع الثقافي العراقي - الليبي في طرابلس وبمشاركة عدد من المعنيين في هذا الجانب من الأساتذة، الفرق الفنية، الشعراء، والكتاب والخبراء في التراث".