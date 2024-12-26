2024-12-26 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل منتخب الشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، وديا أمام فريق الزوراء، تحضيرا لبُطولةِ آسيا دون 20 عاماً.وذكر بيان لاتحاد كرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "منتخب الشبابِ تعادل مع فريق الزوراء من دون أهداف، في المباراةِ الوديةِ التي أقيمت بينهما على ملعبِ الشعب الدولي، ضمن تحضيراتِ المنتخب لبُطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين، للمدة من 12 شباط / فبراير، ولغاية الأول من آذار / مارس المُقبل".وأضاف البيان، أن "مدرب منتخب الشباب عماد محمد اعتمد على اللاعبين المتاحين والموجودين مع المنتخب، ومنح الفرصة لأكبر عددٍ منهم للمشاركةِ في مباراةِ اليوم؛ بسبب ارتباطِ بعضِ لاعبي المنتخب مع أنديتهم في دوري نُجوم العراق".