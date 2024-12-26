الأنبار.. توقيع عقد إحالة مستشفى الخالدية بسعة 100 سرير

2024-12-26 19:55:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الخميس، توقيع عقد إحالة مستشفى الخالدية في قضاء الحبانية بسعة 100 سرير.وقال مدير الصحة في الأنبار خضير خلف شلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توقيع عقد إحالة مستشفى الخالدية في قضاء الحبانية، والذي يسع لـ 100 سرير"، مبينا، أن "المستشفى هو ضمن البرنامج الحكومي، وهو واحد من 16 مستشفى في عموم المحافظات".وأضاف شلال، أن "العقد وقع مع شركة عراقية – أردنية مشتركة ومدته ستكون ثلاث سنوات".وأكد شلال، أن "المستشفى سيقدم خدمات كبيرة لأهالي الحبانية، كون القضاء يشهد كثافة سكانية كبيرة، كما أن عدم وجود مستشفى تخصصي كان يشكل عبئأ على الأهالي يضطرهم للذهاب إلى الرمادي أو الفلوجة لتلقي العلاج".وأشار إلى، أنه "تم سابقا فتح مراكز طوارئ وصالات ولادة، إضافة إلى ردهات باطنية في قضاء الخالدية ومركز إسعاف، لسد الاحتياجات والإسعافات الأولية"، موضحا، أنه "عندما تكون حالات خطرة يتم إحالتها إلى المستشفيات الأخرى القريبة".وتابع شلال، أن "المستشفى سيجهز بأجهزة طبية من مناشئ عالمية، ومن أحدث المواصفات"، مؤكدا، أنه "تم الاتفاق على تسليم الموقع بعد يومين، وسيبدأ العمل الفعلي بعد ثلاثة أيام".