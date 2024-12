نائب: قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم في طور “التجديد لا التعديل”

2024-12-26 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم جواد كظوم مصير قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقال كظوم لـ عراق اوبزيرفر إن “لجنته بصدد تشريع قانون جديد للمحافظات غير المنتظمة بأقليم وليس فقط تعديل للقانون القديم “. واضاف أن “قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم السابق طرأت عليه اكثر من تعديل بحيث وصلت …

