المالكي يغرد بعد توجيهات السوداني لهيئة المساءلة والعدالة: يجب دعمها

2024-12-26 20:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، على ضرورة دعم هيئة المساءلة والعدالة والحفاظ عليها.

وقال المالكي في تغريدة في حسابه على منصة (إكس): "هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من اعضائه، وضمان عدم تسلل اي من افراد الحزب المقبور الى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين باحكام الهيئة".

وأضاف، انه "وحفاظا على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجددا، يجب دعم الهيئة وتقويتها وادامة دورها في التصدي لحماية مؤسسات الدولة من تسلل البعث المقبور والعودة الى الحياة السياسية وكل مجالات الحياة الاخرى" على حد قوله.

وتأتي دعوة المالكي بالحفاظ والإبقاء على هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا)، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بوقت سابق اليوم برئيس وأعضاء الهيئة، ووجههم خلاله "بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".











