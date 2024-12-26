2024-12-26 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، من نشاط بالرياح السطحية، في البلاد غداً الجمعة.

وقالت الأنواء الجوية في تقرير لها، تلقته "بغداد اليوم"، حذرت فيه "من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد مثيرة للغبار والأتربة في نهار غد الجمعة".

كما حذرت الأنواء الجوية "بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية من نشاط عالٍ للرياح التي تصل سرعتها 70 -80 كم بالساعة".











