2024-12-26 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وقبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2647.80 دولار للأونصة. في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.43% إلى 2628.10 دولار للأونصة، …

