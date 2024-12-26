2024-12-26 20:09:04 - المصدر: ايشان

قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ابراهيم القاسم، اليوم الخميس، إن نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ونجم الكرة العراقية يونس محمود يبحث عن مشاهدات على حساب السعودية. وأضاف القاسم، أن “تصريح محمود شخصي ولا يمثل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي تربطنا برئيسه الكابتن عدنان درجال علاقة طيبة”. وأوضح القاسم، “نسعى لأن تكون استضافة […]

ظهرت المقالة الاتحاد السعودي: يونس محمود يسعى لـ “الطشة” على حسابنا أولاً على ايشان.



