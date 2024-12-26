محافظ بغداد والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

2024-12-26 20:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مشتركة.وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الطرفين وقعا المذكرة في العتبة الحسينية المقدسة تمثلها مؤسسة رواد للتنمية والإعلام بحضور مديرها الشيخ حسين محمد الكعبي، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرة، فضلاً عن تطوير القيادات والإدارات والموظفين في الجوانب (القيادية والإدارية والإعلام)، وكذلك تقديم الاستشارات".وأشار البيان إلى، أن "الاتفاقية التي تمتد لعام، تشمل إقامة ورش تدريب ودورات وندوات مختلفة؛ لرفع كفاءة المؤسسات ومديريات ودوائر أقسام المحافظة".