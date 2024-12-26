يختبئ في أزقة النجف.. الأمن العراقي يبحث عن محتجز سعودي هارب

2024-12-26 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني،مساء الخميس، بهروب مسافر سعودي من مركز احتجازه في مديرية الإقامة وسط محافظةالنجف.

وذكر المصدر، لوكالة شفقنيوز، أن "المسافر السعودي معتقل لدى مديرية الإقامة في النجف، منذ أكثر منشهرين، بسبب مخالفته شروط الإقامة في العراق".

وأضاف المصدر، أن "المسافروقبيل ترحيله خلال الساعات المقبلة إلى بغداد تمهيدا لنقله عبر مطارها إلى السعوديةتمكن من الهرب داخل أزقة مدينة النجف، حيث تبحث القوات الامنية حاليا عنه لاعتقاله".

وهذه الحالة الثانيةالتي تشهدها مدينة النجف من ناحية هروب مواطن أجنبي من أحد المراكز الأمنية، حيثتمكن مسافر ايراني مطلع الشهر الحالي من الهرب من مركز احتجاز المطار، ثم اعتقللاحقاً.