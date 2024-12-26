مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير مروع في كركوك

2024-12-26 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء الخميس، بمصرعثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر اصطدام سيارتين على طريق كركوك- تكريت.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سيارتين حديثةاصطدمتا، مساء اليوم، على الطريق الرابط بين قرية تركلان وناحية الرشاد (30كم جنوبغربي كركوك)، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مدنيين واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "الجثث نقلت الى الطب العدلي، بينماجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".