مصرف التنمية: شمول الخدمات الترفيهية بآلية الدفع الالكتروني

2024-12-26 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الخميس، إدخال آلية الدفع الالكتروني للخدمات الترفيهية.وقالت إدارة المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصرف عقد شراكة استراتيجية مع تطبيق 1001، والتي تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مشتركة في تعزيز الدعم للشباب عن طريق توفير خدمة ترفيهية وتجربة اجتماعية متكاملة عن طريق استخدام أدوات الدفع الالكتروني والبطاقات الخاصة بالمصرف".وأضافت، أن "ذلك جاء بدعم مباشر وأهمية قصوى من قبل رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف؛ من أجل التشجيع على استخدام المحتوى الرقمي القانوني داخل العراق والذي يحتوي متجراً شاملاً للجمهور العراقي كما يساهم هذا العقد ايضاً في تعزيز الترفيه الرقمي والمشاركة بين الشباب في دعم الثقافة الرياضية واستخدام الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية".وذكرت، "إننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير الوصول المباشر إلى المحتوى الرقمي والمتنوع والشامل لمكتبات T0D/ 1001 / bein sport / OSN+ / lalega / الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وسباق الفورملا 1 ودوري كرة السلة NBA / وبطولات التنس"، موضحة، أن "هذه الشراكة تمثل انعكاسًا حقيقيًا لقيمنا المشتركة في تعزيز الجودة وتقديم الأفضل والحرص على تحقيق التميز في كل ما نقدمه".