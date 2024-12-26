بعد التعادل مع إيفرتون.. غوارديولا يتحدث عن "مباغتة" عكست سير اللعب

2024-12-26 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيبغوارديولا، عن شعوره بالحزن بعد تعادل فريقه مع ضيفه إيفرتون بنتيجة 1-1 يومالخميس، في المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أشارإلى أن هدف إليمان نداي كان مباغتا وعلى عكس سير اللعب.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف حمل توقيعنجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 14، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادلبواسطة إليمان نداي في الدقيقة 36.

وأضاع سيتي فرصة الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أهدرنجمه إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليهدر الفريق السماوي نقطتينثمينتين في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ويضاعف من حزن جماهيره خاصة بعدما حققفوزا وحيدا فقط في مبارياته الـ13 الأخيرة بمختلف المسابقات.

وقال غوارديولا عقب المباراة: لقد لعبنا بشكل جيد حقاوخلقنا بعض الفرص للتسجيل غير أننا استقبلنا هدفا مباغتا على عكس سير اللعب، ولكننعم سنواصل العمل.

أضاف غوارديولا في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة (ميرور)البريطانية: كان الأداء ضد هذا الفريق جيدًا حقًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي.لقد سددنا كثيرًا داخل منطقة الجزاء ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على النتيجةالتي كنا نريدها.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ليستر سيتي (المتعثر)،يوم الأحد المقبل، في المرحلة المقبلة للبطولة، حيث يعاني فريق المدرب الإسباني منالعديد من الغيابات بسبب الإصابة.

وأكد غوارديولا: الآن هو الوقت المناسب للتعافي والذهابإلى هناك بأفضل عقلية ممكنة. هذا ما يتعين علينا القيام به.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر سيتي، الذي حقق فوزاوحيدا في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة، 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحينانتهاء باقي مباريات تلك المرحلة.