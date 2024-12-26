ممارسة أمنية "خاصة" في بغداد تستهدف مطلوبين بتجارة المخدرات

2024-12-26 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدرأمني، مساء الخميس، بشروع قوة أمنية كبيرة بممارسة خاصة في بغداد، بحثاً عنمطلوبين بتجارة المخدرات.

وأخبر المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن "قوة كبيرة من مكافحة المخدرات بالاشتراك مع الفرقة 17 جيش عراقي، باشرتبممارسة امنية بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات ضمن قضاء المحمودية جنوبي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن"أحد المطلوبين بتهم المخدرات انتحر بإطلاق النار على نفسه، بعد محاولتهالهروب عبر اسطح المنازل، ضمن الحملة المستمرة في قضاء المحمودية"، مؤكداً اعتقالثلاثة مطلوبين كحصيلة أولية.