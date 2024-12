2024-12-26 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن "الإسرائيليين" والأميركيين غير قادريين على ردع حركة انصار الله الحوثي في اليمن. وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "هناك تفاهماً بين الإسرائيليين والأميركيين بأن اليمنيين لا يردعهم شيء". وأضافت أن "إسرائيل اعترفت بأن جماعة أنصار الله الحوثي هي جهة يصعب التغلب عليها، وهناك فهم سائد في […]

