الأنواء تحذر من رياح عالية في العراق

2024-12-26 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، من نشاط بالرياح السطحية، في البلاد غداً الجمعة. وذكرت الأنواء الجوية في تقرير لها، تلقته (المدى)، حذرت فيه "من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد مثيرة للغبار والأتربة في نهار غد الجمعة". كما حذرت الأنواء الجوية "بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح […]

