متابعة/ المدى أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوفاة الإعلامية عبير رحال بعد تلقيها رصاصة في الرأس أطلقها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقاً. الجريمة المروعة وقعت داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم في إقليم الخروب، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الجاني ( خ .م.) أقدم، بعد جريمته، على الانتحار بإطلاق النار […]

