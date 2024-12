2024-12-26 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر انتقد الخبير الاقتصادي د. محمود داغر، اليوم الخميس، السياسات الاقتصادية التي تدفع العراق للاقتراض رغم تجاوز أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل. وأوضح داغر أن الدين الخارجي تجاوز الأرقام المعلنة وفق تقرير الدين العالمي، بينما بلغ الدين الداخلي أكثر من 81 تريليون دينار عراقي، ما يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة التي …

