2024-12-26 21:18:04 - المصدر: ايشان

وضع رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الخميس، شروط العراق للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع المعروف بـ “أبو محمد الجولاني”. وقال العامري في تصريح صحفي، تابعته منصة “إيشان”: “نخشى على سوريا وليس منها، وهناك مخاوف من تقسيمها وإدامة العنف وديمومته فيها”. وأضاف: “نخشى على أهلنا وشعبنا في سوريا من دوامة العنف كما […]

ظهرت المقالة تقسيمها خط أحمر.. العامري يضع شروطاً لتعامل العراق مع الإدارة السورية الجديدة أولاً على ايشان.



