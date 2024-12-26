2024-12-26 21:18:04 - المصدر: ايشان

كشف مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي الذي التقى بالإدارة السورية الجديدة عن تفاصيل اللقاء والملفات التي جرى مناقشتها في دمشق. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المباحثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري كانت أمنية وركزت على الملفات المرتبطة بها”. وأضاف، أن “الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية […]

ظهرت المقالة هذا ما دار بين الشرع والشطري؟.. الوكالة الرسمية تنقل “معلومات” عن مصدر رفيع أولاً على ايشان.



