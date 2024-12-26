الكهرباء العراقية: ايران مددت فترة الصيانة اسبوعين وهذا أفقدنا اكثر من 8 آلاف ميغا وات

2024-12-26 21:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، مساء اليوم الخميس، أن الجانب الإيراني ابرق الى الوزارة على تمديد فترة الصيانة لمحطات الغاز في إيران إلى أسبوعين آخرين.

وقال موسى في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان قبل قيام إيران بالصيانة على المنشآت التي تنتج الغاز يصل الإنتاج إلى 26 ألف ميغا وات وقبل اقل من شهر باشر الجانب الايراني بقطع الغاز المزود للعراق بسبب إجراء صيانة على منشآتها وهذا أفقد العراق أكثر من 8 آلاف ميغا وات".

وأضاف أن "البرقية التي وصلتنا قبل ايام من إيران كان فحواها تمديد عملية الصيانة اسبوعين اخرين حيث كانت المهلة تنتهي الاثنين قبل من الأسبوع الماضي ولكننا استلمنا برقية من الجانب الايراني تقول فيها بأن الصيانة سوف تستمر وعند الانتهاء من الصيانة سيتم معاودة تجهيز الغاز للعراق وهذا قد يكون خلال الايام المقبلة وحسب معطيات الصيانة من قبل الجانب الايراني".

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء العراقية أن" الانتاج الحالي للعراق يبلغ بحدود 15 ألفاً و800 ميغا وات وهذه الكميات موزعة على المحافظات العراقية بصورة عادلة وحسب ساعات التجهيز والانقطاع".

وأكد موسى أن "بعض المحافظين يعتبون على الوزارة لقلة ساعات التجهيز بالمقارنة مع محافظات البصرة والنجف الاشرف حيث مثلا يصل ساعات التجهيز من بعض المحافظات الجنوبية الى بين 20 ساعة الى 23 ساعة حيث تعتمد هذه المحافظات على الغاز المجهز من الحقول النفطية والغازية العراقية بينما تجد محافظات ديالى ومحافظات أخرى والفرات الاوسط والعاصمة بغداد يكون فيها التجهيز بين خمسة الى 8 ساعات حيث تعتمد هذه المحطات على الغاز الإيراني وهذا هو السبب في الفارق في التجهيز".

وتابع موسى أن" نحو خمسة آلاف ميغا وات من الكهرباء في المحطات العراقية هي الان تحت الصيانة لغرض تهيئتها للدخول في موسم الصيف للعمل وهذا يكون ضمن ساعات التشغيل الذروى التي تصل إلى نحو 27 ألف ميغا وات في الصيف بسبب زيادة الطلب على الكهرباء".

وأكد أن "معاودة تجهيز الغاز الايراني خلال الايام المقبلة سوف يساهم في اعادة تشغيل المحطات المعتمدة على غازها ويكون استقرار في التجهيز وزيادة في عدد ساعاتها في تلك المحافظات".