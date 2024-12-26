هيئة الآثار: إعادة 10 آلاف قطعة أثرية خلال عهد الحكومة الحالية

2024-12-26 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، اليوم الخميس، إعادة 10.000 قطعة أثرية خلال عهد الحكومة الحالية، فيما أكد وجود تنسيق وجهود لتسهيل منح الفيزا العراقية من شأنها المساهمة في زيادة عدد السياح العرب والأجانب القادمين للعراق.

وقال رئيس الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار علي عبيد شلغم لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ تشكيل هذه الحكومة بدأنا باستعادة الآثار التي نهبت خارج العراق إبان الاحتلال الأمريكي وتراجع الوضع الأمني في كل المحافظات، وفي عهد الحكومة الحالية تم استعادة أكثر من 10,000 قطعة"، لافتا إلى، أنه "تم البدء بخطة لترميم وصيانة أغلب المواقع الأثرية البالغ عددها 15,000 موقع في جميع محافظات العراق التي تعتبر من المواقع الأثرية المهمة".

وأوضح، أن "إجراءات العمل في مجال الآثار تحتاج إلى دقة ومهارات وبطء، وأن العمل ليس بالمستوى المطلوب؛ بسبب قلة التخصيصات المالية"، مشيرا إلى، أن "هنالك جهودا كبيرة من وزير الثقافة والسياحة والآثار لتوفير التخصيصات المالية بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيث بدأنا بجولات عديدة في أغلب محافظات العراق، وتم تخصيص الكثير من الأموال خاصة في محافظة نينوى؛ من أجل ترميم المواقع الأثرية التي تم تدميرها من قبل داعش الإرهابي".

وعن خطط جذب السياح بين شلغم، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار بذل جهودا بالتنسيق مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسهيل منح التأشيرات لغالبية الجنسيات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توافداً ملحوظاً من السياح خاصة مع تمتع العراق بمواقع دينية مقدسة وآثارية وسياحية وطبيعة ساحرة، وكذلك سيمثل اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية للعام المقبل سبباً لزيادة عدد السياح".