على أعتاب 2025.. الاقتصاد والخلافات السياسية أبرز أمنيات الشارع الكوردي

2024-12-26 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يودع اقليم كوردستان بعد أيام قليلة سنة 2024 بما حملت من أحداث بحلوها ومرها.

الى جانب مظاهر الفرح والاحتفالات بالسنة الجديدة التي تبرز في اسواق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، هناك العديد من الآمال يتمنى الشارع الكوردي تحققها في السنة المقبلة.

استطلعت وكالة شفق نيوز آراء المواطنين في الاقليم حول سنة 2024 وآمالهم في سنة 2025.

وقال كامران (مواطن في اربيل) لوكالة شفق نيوز ان "سنة 2024 كانت بالنسبة للمواطنين في اقليم كوردستان صعبة نوعا ما بسبب العديد من المشاكل والأزمات التي ألمت بالبلاد وأبرزها مشكلة رواتب الموظفين الذي انهك بشكل جدي الاقتصاد في اقليم كوردستان من مختلف النواحي".

واضاف "نتمنى في السنة المقبلة ان تعمل حكومة كوردستان على حل هذه المسألة مع الحكومة الاتحادية بما يصب لصالح المواطنين و يتمكن الموظفون من استلام رواتبهم بشكل دوري كل شهر دون تأخر كما جميع المحافظات العراقية وهذا حق طبيعي لنا".

بدوره؛ قال سردار (مواطن من السليمانية ) لوكالة شفق نيوز ان "المشاكل المالية هي بالاصل موجودة ومازالت مستمرة بسبب إقحامها في الخلافات السياسية بين اربيل وبغداد ونتمنى ان يتم فصل هذه المسائل عن بعضها البعض لأنها فعلا أتعبت المواطنين".

من جانبها؛ قالت ساهرة (مواطنة من اربيل) لوكالة شفق نيوز؛ ان "سنة 2024 كانت مليئة بالأحداث من مختلف المجالات وأبرزها برأيي إجراء الانتخابات ولكن مع الأسف الأحزاب لم تتمكن حتى الآن من تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال هذا الاستحقاق القانوني وهذا يضر باقليم كوردستان و ينعكس سلبا على المواطنين وما نتمناه هو توصل الأحزاب الى حل سياسي شامل يساهم في حل الخلافات و المضي قدما نحو تشكيل الحكومة".

وقال عزيز (مواطن من اربيل ) لوكالة شفق نيوز؛ إن "أبرز ما يتمناه الشعب الكوردستاني في السنة الجديدة هو حل المشاكل و الأزمات الاقتصادية و تحسين الاوضاع في الاقليم بما يضمن حماية الاستقرار فضلا عن الاستقرار والأمن الذي هو مطلب أساسي للجميع".