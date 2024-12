شارع النهر.. مشروع جديد لتحسين جودة الحياة والحركة المرورية في الناصرية (تقرير مصور)

2024-12-26 22:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، أن مشروع شارع النهر، الذي يمتد بمسارين على صوبي الجزيرة والشامية، يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن عرض المسار الواحد يبلغ 8.5 متر، بالإضافة إلى 2 متر للجزرة الوسطية و3 أمتار للأرصفة. وأوضح الإبراهيمي خلال زيارته الميدانية للاطلاع على آخر...

