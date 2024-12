النائب علا الناشي: إهمال حكومي يؤثر على مركز ذي قار للأورام السرطانية (تقرير مصور)

2024-12-26 22:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:زارت النائب علا الناشي، صباح اليوم، مركز ذي قار التخصصي للأورام السرطانية، حيث اطلعت على أوضاع المرضى والخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى وجود إهمال واضح من قبل الحكومتين المحلية والمركزية تجاه المركز. وأكدت الناشي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية خلال زيارتها أن هذا الإهمال يؤثر سلباً على...

