السامرائي والحكيم يؤكدان ضرورة وضع مصلحة العراق "فوق كل اعتبار"

2024-12-26 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، مع رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، عدداً من القضايا الوطنية المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية وتحديداً من خلال إئتلاف إدارة الدولة لتحقيق الاستقرار، والعمل المشترك لدعم مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة وأبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على أهمية الحوار الوطني كوسيلة لمعالجة التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأكد السامرائي والحكيم خلال اللقاء وفقًا للبيان "على ضرورة وضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في سوريا، وضرورة دعم الجهود الحكومية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي".