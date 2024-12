2024-12-26 22:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قال عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس، إن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها. وذكر الشرماني في حديث صحفي تابعته (المدى) إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي […]

The post برلماني: لا نعلم شيئاً عن موازنة 2025 حتى الآن appeared first on جريدة المدى.