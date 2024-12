وزارة الكهرباء: ايران مددت فترة الصيانة اسبوعين وهذا أفقدنا اكثر من 8 آلاف ميغا وات

2024-12-26 22:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، مساء اليوم الخميس، أن الجانب الإيراني ابرق الى الوزارة على تمديد فترة الصيانة لمحطات الغاز في إيران إلى أسبوعين آخرين. وقال موسى، إن "العراق كان قبل قيام إيران بالصيانة على المنشآت التي تنتج الغاز يصل الإنتاج إلى 26 ألف ميغا وات وقبل اقل من […]

