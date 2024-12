2024-12-26 22:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أحصت دائرة البطاقة الوطنية الموحدة التابعة لمديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة، اليوم الخميس، عدد العراقيين الحاصلين على بطاقة وطنية موحدة، فيما أشارت إلى وضع خطة لإصدار البطاقات الوطنية لأبناء الجالية العراقية في 25 دولة. وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة اللواء الحقوقي أحمد المعموري للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر إن …

The post كم عراقي يملك البطاقة الموحدة؟ first appeared on Observer Iraq.