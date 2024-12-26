2024-12-26 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية عن التعاقد مع محترفين جدد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز الأداء الفني وتحقيق تطلعات النادي في المنافسات المحلية.

وأكدت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها أنهت التعاقد مع المدافع الغاني ( بولو نارتي)، والذي يتميز بقدراته الدفاعية القوية ودوره الفاعل في الجبهة اليسرى. كما تم التوقيع مع قلب الدفاع اللبناني (محمد باقر علي الحسيني)، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الخط الخلفي.

إلى جانب المحترفين، أوضحت الإدارة أنها ضمت عددًا من اللاعبين المحليين الذين سيشكلون إضافة نوعية للفريق، بما يتماشى مع طموحات النادي في تحقيق نتائج مميزة في دوري نجوم العراق وبطولة كأس العراق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعاقدات تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوف "الصقور" ورفع مستوى التنافسية، مؤكدةً أنها تسعى لاستمرار التحليق في سماء البطولات وتحقيق تطلعات الجماهير العريقة للنادي.