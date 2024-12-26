فوز مصافي الشمال والمقدادية في دوري الطائرة الممتاز

2024-12-26 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل فريق المقدادية تألقه ليتجاوز النعمانيةبثلاثة أشواط دون رد بواقع (25-13) (25-23) (25-19)، في أولى مبارياته يوم الخميس، ضمن المجموعة الثانية للدوري العراقيالممتاز للكرة الطائرة.

وجرت المباراة بين المقدادية والنعمانية في قاعة ناديالصناعة المغلقة في بغداد.

وفي أولى مواجهات المجموعة الثالثة وضمن الدوري العراقيالممتاز للكرة الطائرة، حقق مصافي الشمال اليوم فوزاً مثيراً على الصناعة بثلاثةأشواط لاثنين، وكانت الاشواط على النحو الاتي ، 25 - 18 ، 19 - 25 ، 21 - 25، 25 -19 ، 15 - 12.

هذا وجرت مباراة مصافي الشمال والصناعة في قاعة كليةالتربية المغلقة للألعاب الرياضية في أربيل .