مانشستر يونايتد يسقط امام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

2024-12-26 23:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس، ضمن الجولة الثامنة عشرة.وسجل ماثيوس كونيا (58) وهوانج هي تشان (90+9) هدفي اللقاء، علما بأن يونايتد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47، بعد طرد قائده برونو فرنانديز.وارتقى رصيد وولفرهامبتون إلى النقطة 15 في المركز السابع عشر، فيما بقي رصيد مانشستر يونايتد 22 نقطة في المركز الرابع عشر.