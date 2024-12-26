لإقامة "فعالية ضخمة".. اربيل تعلن اغلاق اربعة شوارع رئيسية غدا

2024-12-26 23:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل اغلاق اربعة شوارع رئيسية يوم غد الجمعة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اربعة شوارع رئيسية في مدينة اربيل سيتم إغلاقها يوم غد الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهرا وذلك بسبب اقامة ماراثون كبير".

واضاف ان "شارع 60 من أمام البرلمان لغاية طريق الموصل ومفرق (دارايي) ولنهاية سور البارك وشارع 40 طريق الموصل ولغاية مفرق فدرال مقابل قاعة سعد عبدالله و شارع زاكروز لغاية شارع 60 جميعها ستكون مغلقة يوم غد الجمعة".