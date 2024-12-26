إدارة مطار كركوك الدولي: رحلاتنا مستمرة ولا صحة للأخبار المتداولة عن الإغلاق

2024-12-26 23:45:02 - المصدر: واع

كركوك – واعنفت إدارة مطار كركوك الدولي، الانباء المتداولة حول إغلاق المطار ، مؤكد ان الرحلات مستمرة حسب المواعيد المجدولة.وذكر بيان لادارة مطار كركوك الدولي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "إدارة مطار كركوك الدولي تنفي ما تداولته بعض المنصات الاعلامية والقنوات الاخبارية عن إغلاق مطار كركوك الدولي "، مؤكدة أن "هذا الخبر لا صحة له نهائياً و أن رحلاتنا مستمرة حسب المواعيد المجدولة للرحلات".ودعا الجميع إلى "توخي الحذر في نشر هذه الأخبار وعدم الانجراف خلف هذه الصفحات الوهمية واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية ".