حملة أمنية كبرى لملاحقة المتورطين بالمخدرات جنوبي بغداد

2024-12-26 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، تنفيذ حملة أمنية كبرى لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات في قضاء المحمودية جنوبي بغداد .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ومن خلال فريق عمل مختص من مديرية شؤون مخدرات الكرخ وبإسناد الفوج التكتيكي وبالتنسيق والاشتراك مع القطعات الامنية الماسكة للأرض نفذت حملة امنية كبرى لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط مبارز جرمية".وتابعت: "فضلا عن قيام أحد المتورطين بجريمة المخدرات بالإنتحار من خلال إطلاق النار على نفسه بعد فشل بمحاولة الهروب نتيجة تضييق الخناق عليه ومحاصرته وتطويق المنطقة بالكامل وقد اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق المتورطين بتلك الجرائم" .