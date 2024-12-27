2024-12-27 00:00:05 - المصدر: ايشان

حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من عودة حزب البعث المحظور، داعياً إلى دعم هيئة المساءلة والعدالة في إجراءاتها لمنع عودة عناصره إلى الحياة السياسية والتسلل لمؤسسات الدولة. وكتب المالكي تغريدة تابعتها “إيشان”، أن “هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور […]

ظهرت المقالة المالكي يحذّر من عودة “الزيتوني البعثي”: يجب منعهم من التسلل للدولة أولاً على ايشان.



